4 طرق تغنيك عن تناول أدوية القولون.. سريعة المفعول ونتائجها مضمونة

أمراض القولون العصبي من الأمراض الشائعة بين جميع الفئات، تتمثل أبرز أعراضه في الشعور بآلام شديدة في البطن، بجانب عدة أعراض أخرى، تنتج عن إصابة الجهاز الهضمي بسبب سوء النظام الغذائي؛ إذ يعد الطعام وطريقة تناوله هو المتحكم الرئيسي في كل ما يدور بداخل الجسم من أمراض، أو مشكلات صحية.

وفي هذا السياق، وفقًا لما ذكرته الدكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح طرق طبيعية للتخلص من مشكلات القولون بكل سهولة.

أهم أعراض إصابة القولون العصبي

آلام شديدة في محيط البطن.

إسهال أو إمساك مزمن.

التعرض لفقدان الوزن دون اتباع حمية.

آلام شديدة بعد عملية الإخراج.

الانتفاخ.

طرق التخلص من مشاكل القولون

شرب المياه بكميات وفيرة

بحسب «غادة» لابد من الاعتياد على شرب كمية كبيرة من المياه على مدار اليوم بشكل عام، وخاصًة لمرضى القولون، بما يقارب 3 لتر ونصف على مدار ساعات اليوم.

تناول شاي الزنجبيل

من الضروري على مرضى القولون شرب شاي الجنزبيل بشكل يومي، خاصًة بعد تناول وجبة الإفطار، أوقبل الذهاب إلى النوم.

عدم التقليل من الطعام

أوضحت «غادة»، أنه من الأخطاء الشائعة عند معظم مرضى القولون أن تناول وجبة كبيرة واحدة على مدار اليوم من أسباب الوقاية من آلامه، ولكن على العكس تمامًا؛ إذ يسبب ذلك زيادة التعرض لمخاطره، لذا يجب تناول الطعام بطريقة معتدلة مقسمة إلى ثلاث أو خمس وجبات يوميًا.

تقسيم الوجبة

يفضل تقسيم وجبة الطعام إلى مراحل؛ حتى لا تتعرض لمتلازمة أعراض القولون القاسية، على أن تكون الشوربة والبروتين أولًا، والفصل بينهم ومن ثم تناول المواد النشوية والخضراوات.

تناول مشروب الشمر والينسون

تساعد بعض الأعشاب الطبيعية في حل مشاكل القولون ومنها عشبة الينسون والشمر، بالإضافة إلى عشبة الزعتر البري؛ إذ تساعد على التقليل من الانتفاخ وآلام المعدة والغازات الناتجة عن إصابة القولون.

نصائح لمرضى القولون

نصحت أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة التقليل من الوجبات الدسمة الغنية بالدهون المشبعة، وكذلك المواد الغذائية النشوية الغنية بالكربوهيدرات.

كما أشارت إلى محاولة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة والشيكولاتة والمشروبات الغازية، وكذلك مشروبات الطاقة.