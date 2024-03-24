«الإفتاء» توضح حكم اشتهاء الطعام في رمضان.. هل يفطر؟

شهر رمضان فرصة عظيمة لتنقية النفس وتربية الروح على الصبر والتحكم في الرغبات، ويُواجه الصائم خلال الشهر الكريم بعض التحديات، مثل اشتهاء الطعام عند رؤية الإعلانات الخاصة به في الشوارع والتلفزيون، ما يدفعه للتساؤل عن حكم اشتهاء الطعام في رمضان.

حكم اشتهاء الطعام في رمضان

وأضافت دار الإفتاء في حكم اشتهاء الطعام في رمضان، أنّه إذا نوى الصائم الفطر من غير أن يأت بفعل مفطر؛ فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة؛ لأن نية الإفطار المجردة عن فعل لا تعدو أن تكون من حديث النفس المرفوع عن أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» رواه البخاري.

وأما عن استشاق الطعام في رمضان، ذكرت الإفتاء أنّ الاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في «السنن».

وبالنسبة لذوق الطعام أوضحت أنّه لا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ شرط أن يحذر من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم.