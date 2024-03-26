مسلسل حق عرب الحلقة 15.. سحر وفاء عامر ينقلب عليها

لا تزال أحداث مسلسل حق عرب، تحافظ على عنصر التشويق والإثارة مع تصاعد الأحداث، بعد القبض على حنان (التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد) بتهمة مخلة بالشرف، وإدانتها متلبسة داخل إحدى الشقق المنافية للآداب خلال الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل.

رياض الخولي يقرر استبدال عرب السويركي بشقيقه في العمل

وأبلغ المعلم عبدربه، والذي يجسده الفنان رياض الخولي لزوجته صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، بأنه استبدل عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، في العمل بشقيقه المعلم عطوة ويجسده الفنان أحمد صيام، بعدما انهارت الثقة بينهما ودخل في عداوة مباشرة مع رجل الأعمال، الذي يعمل معه المعلم عبدربه.

وفاء عامر تتورط مع ابنتها أنغام بعد ترك عرب السويركي العمل

ولم تستوعب صباح الجياش استبعاد عرب السويركي، وإبعاده عن منزلها وابنتها أنغام، والتي تسجدها الفنانة كارولين عزمي، بعدما دبرت المؤمرات للتخلص من حنان خطيبة عرب السويركي؛ ليكون من نصيب ابنتها ولكن يبدو أن السحر انقلب على ساحره، وتورطت صباح الجياش دون فائدة وتحقيق ما كانت تتمناه.

وأمر المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، بأن تقنع ابنتها أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي بالزاوج من ابن رجل الأعمال الذي يعمل معه من أجل الحفاظ على مصالحه معه، لأنه كبير السوق بالنسبة له، ولكنها أخبرته بأن ابنته لن توافق عليه بعدما قام بالتحرش بها.