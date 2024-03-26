ملخص الحلقة 15 من مسلسل سر إلهي.. رحمة تقتل شريف ونصرة تعرف السر

بعد أن اتفق شريف (يوسف الأسدي) ورحمة (نهى عابدين) على سرقة الذهب من أختهما نصرة (روجينا)، وإلصاق التهمة بأختهما الأصغر رقية (رنا رئيس)، تمكنت رحمة بالفعل من معرفة كلمة سر خزينة الذهب عبر التجسس على أختها نصرة ونفذت مخططتها، وذلك خلال الحلقة 15 من مسلسل سر إلهي.

ملخص الحلقة 15 مسلسل سر إلهي

وخلال الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي، وبعد أن نفذ شريف ورحمة مخططهما بسرقة الذهب من خزينة نصرة، ذهبت رحمة حيث أخوها شريف، وطلبت منه أن يقسم الذهب بينه وبينها مناصفة كما اتفقا، ولكن شريف رفض ذلك، محتجًا بأنها وجميع أخوتها لهم حظًا وافرًا من الأموال، وهو الوحيد الذي لا يملك شيئًا، ولذا فمن العدل أن يحصل عليه هو بأكمله، ثم أخذا في الشد والجذب معًا، ولم تتركه رحمة حتى سحبت سكينًا وطعنته في بطنه.

في تلك اللحظة، دخلت نصرة عليهما، والتي جاءت بعد أن علمت بأن شريف هو من سرق الذهب، ولكنها وجدت تلك الكارثة قد وقعت، فنقلت أخاها من فورها إلى المستشفى ليخرج آخر رمق كان فيه، ويفارق الحياة على سرير العناية المركزة.