دراما تحبس الأنفاس بالحلقة الأخيرة من سر إلهي.. ومصير مفاجئ لأبطال العمل

«دراما تحبس الأنفاس»، ذلك ما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الـ15 والأخيرة من المسلسل، والتي كان عنوانها «كل نفس ما كسبت رهينة، وعدل ربنا فوق الجميع» حرص صناع العمل على جعل نهاية كل الشخصيات طبيعية لما فعلوه.

صاحب أحداث الحلقة الأخيرة، جدلا واسعًا حول نهاية شخصيات العمل، فنهاية شخصية نصرة (روجينا) بتنازلها عن ثلثي ثروتها كما يقول الشرع والدين، وأعطت لبدر بن هارون (محمود حجازي) ثروته، والتي كانت نهايته وفاته نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، والطمع في الذهب كان نهاية شخصية رحمة (نهى عابدين)، التي قتلت شقيقها شريف (يوسف الأسدي) بسبب الذهب، ودخلت السجن بعد وفاته، كما خسر سعد (محمد ثروت) كل ماله من أجل خروجه من السجن، وذهب للمقابر يجلس بجوار ابنته سلمي، كما استولت نصرة (روجينا) على نصيب نهي (رشا مهدي) في معرض السيارات، والقبض على سراج (مراد مكرم) بسبب أعماله غير المشروعة، ودخول شاهنياز (مي سليم) السجن بسبب قتل عزيز الرفاعي (أحمد سلامة)، وعودة حلا (مي أشرف زكي) إلى والدتها الحقيقية نبيلة (دينا)، وورث كل ثروة هارون (أحمد بدير).

بدأت أحداث الـ15 والأخيرة من المسلسل، بانتقام «نصرة» من الكثيرين، وشهدت الحلقة مشهد انتقامها من «نهي» صديقتها التي خانتها وقامت بالزواج من زوجها سعد، وسرعان ما كشفت لها خطتها التي سيطرت فيها على معرض السيارات بالكامل، بعد أن تنازل لها سعد عن حقه في الملكية، من أجل تنازلها عن القضية التي سجنته.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل، أول مواجهة بين شاهيناز هارون مع حلا، بعد علم الأخيرة بحقيقة والدتها التي تم سجنها منذ سنوات ظلمًا، وذهبت شاهيناز في الحلقة إلى منزل حلا الجديد مع والدتها؛ لتطلب منها السماح لتفاجأ بعدم غفرانها.

كما قامت نصرة (روجينا) بزيارة شاهيناز هارون (مي سليم) في السجن للسخرية منها كما فعلت معها لحظة سجنها في أولى حلقات المسلسل، وسرعان ما كشفت لها عن من قام بالإبلاغ عنها، وأن شقيقها هو السبب وراء تسليم فيديو قتلها للمحامي عزيز للنيابة.

شهدت أحداث الحلقة الـ15، مفاجأة صادمة بعد أن قامت رحمة (نهى عابدين) بقتل شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، على اثر خلافهما بسرقة الذهب الذي كان متواجدًا داخل منزل نصرة (روجينا)، وسرعان ما تدخلت نصرة في نفس اللحظة لتحاول إنقاذه دون فائدة.

كما انصاعت نصرة (روجينا) للحكم الشرعي بخصوص الميراث، وتنازل «نصرة» عن غالبية أموالها لصالح دار الأيتام والمسنين، بعد تأكدها من عدم صحة أموالها التي استولت عليها من رجل الأعمال هارون، وسرعان ما قامت نصرة بالتنازل عن الأموال.

كما شهدت الحلقة الأخيرة مشهدًا جمع كلاً من نصرة (روجينا، وبدر (محمود حجازي)، الذي تنازلت له عن كمية كبيرة من الذهب، وسرعان ما أخذ الذهب إلى منزله ليحتفل بجرعة كبيرة من المخدرات، التي أودت بحياته على الفور.

كما كشفت الحلقة الكثير من المفاجآت والصدمات، وسرعان ما انتقمت نصرة من شاهيناز هارون وسراج وبدر هارون، وهو ما أعطي بالتبعية الورث والذهب إلى «حلا» لتذهب إلى دار الإفتاء للتشاور حول أحقيتها في الحصول على الذهب أم لا، لتفاجئها دار الإفتاء بعدم الأحقية في الحصول على الذهب، وهو ما فعلت عكسه، بعد ذلك قامت بالاستيلاء على الذهب، في إشارة إلى استمرارها بالسير على خطى نصرة.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة بعودة نصرة (روجينا) إلي طبيعتها، وإنشاء دار المسنين ورعايتهم، كما كانت بدايتها، لتعود نصرة إلى حياتها الطبيعة من جديد في مساعدة الغير.

مسلسل «سر إلهي»

مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل «سر إلهي»، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.