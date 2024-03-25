بعد تقديمها تتر مسلسل فراولة في رمضان.. معلومات عن صاحبة أغنية «مخصماك»

حظت على إعجاب وتفاعل جماهيري كبير، بعد طرحها أغنية «مخاصماك» التي رددها كثير من الجمهور، حتى علقت في الأذهان وأصبحت أغنية أساسية في مختلف المناسبات والاحتفالات، قبل أن تعود نوال عبد الشافي إلى الساحة الغنائية مجددًا، لتشارك في الموسم الرمضاني الحالي، بغناء تتر مسلسل «فراولة»، الذي يندرج تحت أعمال الـ15 حلقة، والمقرر عرض أولى حلقاته غدا الثلاثاء.

من هي صاحبة تتر مسلسل فراولة؟

نوال عبد الشافي صاحبة أغنية «مخصماك» الشهيرة، اشتهرت بمجموعة من الأغاني، جعلتها تحظى بمكانة مميزة، ويمكن استعراض أبرز المعلومات عنها، وفقًا لحساباتها الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي:

- فنانة مغربية.

- ولدت في منطقة أغادير بالمغرب عام 1973.

- أكملت تعليمها وانضمت إلى الوسط الفني.

- بدأت الغناء في المناسبات المحلية بالمغرب، وسرعان ما اكتسبت شهرة لصوتها العاطفي وحضورها الأسر على المسرح.

- سرعان ما جذبت موهبة نوال انتباه المتخصصين في هذا المجال.

- أطلقت أولى أعمالها الفنية المصورة تحت عنوان «مخصماك»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وحظيت بإعجاب الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة فى إطار اجتماعي كوميدي، حول «فراولة» وتجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، وهي ابنة حارس العقار الذي تسكن به، لكنها تطمح أن يكون لها شأن عظيم وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية، حتى يصبح لها شأن كبير.

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس، وآخرين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.