مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبد الرازق.. صراع بين عائلة عايدة والغول

تستمر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، بمحاولات «عايدة»، وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، في الوصول إلى قاتل شقيقها، وهو سامح الغول، ومعها تزداد أيضًا حدة الصراع بينها وبين عائلة الغول.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 ظهور نورا ضرغام وزوجها أدهم الغول، والاثنان كانا هاربان من جحيم صراع العائلتين، عائلة ضرغام والغول، وكانا في غاية السعادة لا يباليان بأي مشكلات تحدث بين العائلتين، كما قررا الاثنان أيضًا أن يعيشان حياتهما ويرزقان بمولودهما.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 للفنانة غادة عبد الرازق

وتتصاعد الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 أيضًا بتهديد «عايدة» لـ«ممدوح»، ومساومته بفضح سره، كما قالت له إنه متزوج على زوجته، وساومته على ألا تفضح سره بشرط أن يعطيها أوراقًا من شركة إسماعيل الغول، وهو الفنان رياض الخولي، لإدانته وحبسه، إذ يعمل «ممدوح» في شركته، وهو تجسيدًا للصراع الكبير بينهما.

وشهدت الحلقة بكاء «عايدة» على فراق زوجها إذ ظهرت داخل غرفتها وهي تبكي وتشاهد صوره على هاتفها المحمول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول صراعات عائلة «ضرغام»، وعائلة «الغول»، في إطار اجتماعي من التشويق والإثارة، كما تتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة، كما يتجسد الصراع أيضًا بين الفنانة غادة عبد الرازق، وتعمل دكتورة حشرات، والفنانة رياض الخولي.

مشاهدة مسلسل صيد العقارب

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 15 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.