موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 15.. أزمة جديدة لـ«ضرغام»

انتهت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق على حديث الحاج إسماعيل الغول مع إحسان تاجر المخدرات، يُخبره بأنّ عائلة حسن ضرغام تتحفّظ على بضاعة مخدر الكوكاين الخاصة به، ما يعني أن الحلقة القادمة ستشهد صراعًا جديدًا بين عائلة حسن ضرغام وإحسان تاجر المخدرات؛ لذا نوضح موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 15 لمعرفة ما سيجري خلال أحداث الحلقة.

مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 15

وزاد اشتياق الجمهور لمعرفة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 15 بعدما شهدت الحلقة 14 من المسلسل حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجته سميحه يخبرها بتورُّط ابنها سامح مع تاجر مخدرات ويحتاج لتسديد مبالغ كبيرة من المال لحل هذه الأزمة، مستكملًا حديثه لها أنّه لن يدفع هذه الأموال، وإنّما ينوي «لعب الماتش بمعلمة»، ليتّضح بعد ذلك في نهاية الحلقة أنه ينوي توريط عائلة حسن ضرغام في صراع مع إحسان تاجر المخدرات.

وبينما يزداد البحث عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 15 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

ويُمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.