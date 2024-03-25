مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. غادة عبد الرازق تكتشف سرا خطيرا عن شقيقتها

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، بعدما تصاعدت وتيرة الأحداث، وانتهت الحلقة بذهاب تاجر المخدرات «إحسان» إلى الدكتورة «عايدة»، رغم عدم قناعته بما صرح به «الغول» له.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبد الرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بمواجهة شخصية «إسماعيل الغول» مع «علي ضرغام»، الذي يجسد شخصيته محمود عبد المغني، فبعد أن قام «على ضرغام» بإخفاء بضاعة «إسماعيل»، يحاول إقناع «إحسان» بالتحالف معه ضد عائلة «ضرغام»؛ لاستعادة بضاعته وحماية ابنه «سامح» من خطر القتل.

ومن ناحية أخرى، تنتقل الأحداث إلى «عايدة» التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، حيث تُفصح لها شقيقتها «عائشة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ميار الغيطي، عن تفاصيل علاقتها غير المشروعة مع «سامح الغول»، الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد، وكيف استطاع إغوائها وخداعها.

ويُواجه «إسماعيل» صراعًا صعبًا في ظلّ هذه الأحداث، بينما تُحاول «عايدة» التعامل مع عواقب علاقتها مع «سامح»، وتُثير هذه التطورات تساؤلات حول مصير «إسماعيل» وعائلته، ونتائج تحالفه مع «إحسان»، وطريقة تعامل «عايدة» مع مشاعرها تجاه «سامح».

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.