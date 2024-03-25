مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. غادة عبد الرازق على موعد مع صراع جديد

أحداث كثيرة ومثيرة شهدتها الحلقة 14 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، دارت حول زيادة حدة الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، ومن المتوقع أن يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 تورُّط الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق في صراع جديد أمام إحسان تاجر المخدرات.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

وجاء توقع أن يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 تورُّط الفنانة غادة عبد الرازق في صراع جديد مع إحسان تاجر المخدرات؛ نتيجة لأن الحاج إسماعيل الغول أخبر إحسان أن بضاعة مخدر الكوكاين الخاصة به تتحفظ عليها عائلة حسن ضرغام، وأنهم هم فقط من يعرفون مكانها بعدما نصب علي ضرغام قبل وفاته على نجله سامح الغول، مؤكدًا له أن عائلة ضرغام تريد الانتقام من نجله سامح ليس لأجل قتله علي الغول فقط، وإنما لكونه الوحيد العالم بسرهم ويمكنه فضحهم.

وعلى الرغم من عدم اقتناع إحسان تاجر المخدرات بكلام الحاج إسماعيل الغول، فإن الشك بدأ يساروه، وهو ما اتضح من نظراته التي انتهت عليها الحلقة الماضية، ليظل الجمهور مترقبًا لموعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 لمعرفة ما ستفعله غادة عبد الرازق في الصراع الجديد، وكيف ستتمكن من الثأر لشقيقها المقتول، ووالدها الذي بات ملازمًا لكرسيه المتحرك، وكل ذلك بسبب عائلة إسماعيل الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.