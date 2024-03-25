ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. غادة عبدالرازق تعثر على ورقة رابحة للإيقاع بالغول

خلال أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، يستمر البحث عن سامح بن إسماعيل الغول؛ للأخذ بالثأر منه بسبب قتله علي حسن ضرغام، وبعد استمرار كشف مصائبه أصبح العثور عليه في مقدمة اهتمامات عائلة ضرغام.

واعترفت عائشة ابنة حسن ضرغام لأختها عايدة بعلاقتها غير الشرعية مع سامح؛ إذ استدركها إلى فعل المحرمات، ومن ثم تخلى عنها.

أحداث الحلقة الـ15 بصيد العقارب.. إسماعيل الغول يغير مكان سامح

غير إسماعيل الغول مكان سامح، حتى لا تعثر عليه عائلة ضرغام، دون الإفصاح عن مكانه لـ«ياسين»، لكي لا يساعد عايدة في الوصول إليه، رغم تلف العلاقة بينهما، في ظل حنين عايدة لأيامها السعيدة مع زوجها.

وقد نصح حسن ضرغام ابنته بمحاولة إلهاء الغول عن انشغاله بإخفاء ابنه سامح، وذلك عبر تشتيته بمصائبه الشخصية، قائلا لها: «إسماعيل كل شغله نصب وتزوير وورق مضروب» مرشدا إياها بالبحث عن جاسوس داخل شركة الغول، حتى تتمكن من الإقاع به وبسامح.

وظل عرض معتز على الغول بالاحتيال على الحكومة وعائلة ضرغام، بشائعة تهريب سامح للخارج، حتى لا يبحثوا عنه بالداخل، ما جعله يقبل الفكرة رغم عدم اقتناعه بها.

وعلى الجانب الآخر، بدأت خطة سيمون في التحقق، إذ وقعت ابنة إسماعيل الغول في حب معتز، ما جرأه على طلب الزواج منها.

الجاسوس المنتظر

وهددت عايدة ممدوح، محامي عائلة الغول ونسيبهم، بفضح علاقته الثانية مع فتاة بمنطقة شعبية، طالبة منه جميع الأوراق التي تهدد مصلحة الغول، وإلا ستذيع خبر زيجته الثانية، الذي أخبرها بها ريمون: «ممدوح متجوز على مراته في السر، بفتاة صفيرة بمنطقة شعبية يتردد عليها من حين لآخر».

وقد انتهت أحداث الحلقة بذهاب تاجر المخدرات إحسان إلى عايدة، رغم عدم قناعته بما صرح به الغول له.