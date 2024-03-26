لقطات جذبت جمهور الكبير أوي 8.. عقلة الأصبع وجواز نفادي وأمينة خليل

يبدأ الفنان أحمد مكي في السادسة مساء اليوم على قناة on حلقة جديدة من أحداث مسلسل الكبير أوي 8، بعد تقديم 15 حلقة ناجحة جذبت أنظار الجمهور.

أبرز لقطات مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث المسلسل منذ بداية الحلقات الأولى وحتى الآن مجموعة من أبرز اللقطات التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، منها احتفال مربوحة بشم النسيم في الحلقة الأولى، وطلبت من الكبير الاستحمام وحذرته من ظهور الشمامة لعدم استحمامة يوم شم النسيم، وبالفعل تظهر له الشمامة وتسحبه معها لعالم الجن، وتحوله إلى عقلة أصبع، وبعدها يتحول إلى بينوكيو وفي النهاية يستطيع التخلص منها.

كما ظهرت أمينة خليل كضيف شرف في المسلسل بشخصيتها الحقيقة، وتزوجت من نفادي بعد محاولات عديدة منه ومساعدة الكبير ولكنه جرى الانفصال بينهما بعد شهر.

سطو حزلقوم على بنك

وفي حلقة أخرى كون حزلقوم عصابة من المزريطة للسطو على أحد البنوك بعد سرقة منافس له صندوق ثمين وضعه في خزينة البنك، ليتم القبض عليه ويخرج بمساعده الكبير أوي من خلال تقديمه إلى المحكمة شهادة تثبت معاملة حزلقوم معاملة الأطفال.

مقلب جوني في الكبير

وفي حلقة أخرى صور جوني مقلب في نفادي أوهمه أنه توفى باتفاق مع أهالي المزريطة، وينشر الفيديو على اليوتيوب ويحصد مشاهدات عالية، ويأتي له عرض من منتج لتقديم برنامج رمضاني ولكن طلب منه تقديم حلقة pilot، وفكر في إقامة حفل هالوين في دوار الكبير، وأثناء الحفل يقرأ نفادي تعويذة يستحضر بها عفريتة وفي النهايه يكتشف الكيير أنها مقلب.