مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16.. هل ينقذ نور النبوي مايان السيد؟

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، كشف العلاقة بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، حيث قال «مختار» لأبنائه إنها مجرد والدة صديقة نجله الصغير فقط كما أنها تأخذ نفس موقفه تجاه بيع منزلها، فيتوجهوا له بالسؤال عن إمكانية ارتباطه بها ليجيبهم بالنفي وينسحب من الحوار.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم، إنقاذ «مادي» مايان السيد إذ شهدت الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم ذهاب «مروان» نور النبوي إلى منزل «مادي» ومحاولة إخراجها من حالة الاكتئاب التي تمر بها وذلك بعدما فقدت الأمل في الشفاء، لنعرف خلال الحلقة القادمة هل يستطيع إنقاذها وإخراجها من حاله الاكتئاب أم لا؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي عائلي ممزوجا ببعض من الكوميديا حول «مختار» خالد النبوي الأب الأرمل الذي يعيش مع أبنائه الستة وشقيقته بالمنزل في منطقة المعادي، والتي تساعده في تربية أبنائه بعد وفاة زوجته.