مسلسل سر إلهي الحلقة 15 والأخيرة.. روجينا تنهي صراعاتها وتتخلى عن الذهب

تمكنت نصرة التي تجسد دورها روجينا، خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي، من تصفية جميع حساباتها مع الذين آذوها، واكتشفت بعد الصراع الكبير الذي خاضته ضد الجميع من أجل الذهب، أنه ليس من حقها جميعه، وأن ليس لها منه شرعا إلا الثلث.

مسلسل سر إلهي الحلقة 15 والأخيرة

بعد أن فقدت نصرة أخاها شريف ذهبت إلى صديق والدها القديم العم رزق، الذي يسجد دوره الفنان صلاح عبد الله، لعلها تجد أنسا بجواره بعد أن أحست بالوحشة بعد فقد العديد من أحبابها، فوجه لها رزق اللوم بسبب الذهب الذي استولت عليه وحدها.

وكان في الماضي، أمرها أن تذهب إلى دار الإفتاء لتعرف إذا كان هذا الذهب من حقها أم لا، ولكنها قالت له آنذاك إنها سألت وأخبروها أنه من حقها، لكن العم رزق لم يصدق هذا الكلام وقرر أن يسأل بنفسه، ليتكشف أنه ليس لنصرة في هذا الذهب إلا الثلث فقط، والباقي يكون من حق الورثة الشرعيين للمتوفى.

نصرة تتخلى عن الذهب

وبعد أن أقنعها الرجل المسن بذلك، قررت أن ترد الذهب إلى الوريث الوحيد المستحق لهذا الذهب وهو «بدر» وبمجرد أن حصل عليه الأخير، أخذ ينفقه في المخدرات، وفي ساعة صفاء كان يتناول فيها مخدراته خر ميتا، وعادت نصرة لتتبرع بما تبقى معها من أموال، وتبني بها المساجد ودور الأيتام والمسنين، وتنفقها في سائر أفعال الخير.