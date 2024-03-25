«روجينا» تكشف لعنة الثروة في سر إلهي.. ما علاقة قصة قارون التاريخية؟

الثراء الفاحش والمال الكثير على الأغلب يدمر صاحبه، مثل ما حدث مع عائلة «نصرة» في مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والذي يتحدث عن اللعنة التي قد تصاحب الثروة فتدمر حياة من يمتلكها، تلك القصة المشابهة لما حدث في قصة «قارون التاريخية».

قارون رزقه الله في الأموال حتى فاضت خزائنه، لدرجة أن مجموعة من الرجال الأقوياء لم يستطيعوا حمل مفاتيح خزائنه، فضلاً عن القصور التي كان يسكنها، فعاش متكبرًا على قومه وطغى وتكبر عليهم.

وبعد أن كانت ثروته كبيرة بدرجة مخيفة، اختفت ثروة قارون عندما رفض دفع الزكاة بحجة أنها تقلل ثروته، لينل قارون عذابًا أليما، إذ خسف الله سبحانه وتعالى به الأرض مع ممتلكاته.

قصة قارون ذكرت في 3 مواضع بالقرآن الكريم، في سورة القصص مرتين، وأيضًا في سورة العنكبوت وسورة المؤمنون، وكل الآيات تتناول قصة رجل غني جدًا عاش في زمن النبي موسى عليه السلام.

آيات قرآنية ذكرت قصة قارون

وجاء الحديث عن قصة في سورة القصص كالتالي: «إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحًا وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ».

وجاءت قصة قارون في سورة المؤمنون من خلال الآيات التالية: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿45﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿46﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿47﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿48﴾».