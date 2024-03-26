أسرار وخبايا يتم الكشف عنها مع كل حلقة من مسلسل صيد العقارب، الذي ينافس ضمن دراما رمضان 2024، مع تصاعد الأحداث، جعل المتابعين يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 16، التي تُعرض اليوم الثلاثاء.

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، يشهد حالة من الإثارة الكبيرة بعد الوصول للحلقة رقم 15، إذ تواصل «عايدة» بحثها عن سامح ابن إسماعيل الغول، وشقيق زوجها «ياسين» من أجل الثأر لمقتل شقيقها علي ضرغام، الذي جسد دوره الفنان محمود عبد المغني.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 16

ويستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 16، في السطور التالية:

عرض الحلقة: الساعة السابعة والنصف مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباح اليوم التالي

الإعادة الثانية: الساعة 1:45 مساء اليوم التالي

تصاعد الأحداث في مسلسل صيد العقارب.. هل تنجح غادة عبد الرازق في الانتقام؟

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول محاولة عائلة حسن درغام الثأر من عائلة إسماعيل الغول، بعد مقتل نجلهم علي، حيث تتواصل المفاجآت في ظل تصاعد الأحداث في الحلقات اليومية.

ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق بطولة مسلسل صيد العقارب مجموعة من النجوم أبرزهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل صيد العقارب من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.