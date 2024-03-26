تطور جديد في حالة أحمد رفعت الصحية.. قرار مفاجئ من الأطباء

بعد أيامٍ وضع خلالها الوسط الكروي يده على قلبه، بعد السقوط المفاجئ للاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت داخل أرض الملعب، إثر توقف قلبه خلال مواجهة فريقه لنظيره الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان، جاء تحسن حالة اللاعب الصحية، لتبث الأمل في القلوب بشأن عودته لحياته الطبيعية.

أحمد رفعت الذي شهدت الأيام الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية، بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي عنه، باتت أجهزته الحيوية في حالة أفضل كثيرًا من السابق.

تطور جديد في حالة أحمد رفعت الصحية

تطور جديد كشف عنه مصدر مقرب للاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعدما أكد أن اللاعب الذي تقرر نقله لمستشفى آخر بالقاهرة، بعد علاجه في أحد مستشفيات الإسكندرية، سيكون قريبًا في منزله بشكل طبيعي.

وكشف المصدر مفاجأة خلال تصريحاته لـ«الوطن» مؤكدًا: «الأطباء أكدوا لنا أن رفعت يمكن أن يخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام، لاستكمال علاجه في منزله حال تحسن حالته، التي أصبحت أفضل كثيرًا».

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

أوضح: «أجهزته الحيوية أصبحت أفضل، خاصةً الرئة، ولكن حالة الكلى لا تزال هي الأزمة التي تواجه الأطباء حاليًا، إذ أن تحسنها يحتاج لمزيد من الوقت».

واختتم: «اللاعب قد ينتقل للرعاية المركزة في المستشفى الذي سيُنقل إليه في القاهرة لأيام قليلة، بعدها يتم تحديد ما إذا كان بإمكانه استكمال العلاج في المنزل أم لا، وهو ما سيتم اتخاذ قرار بشأنه في الأيام القادمة».

وأثار سقوط أحمد رفعت المفاجئ قبل دقيقة واحدة من نهاية مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، حالة من الذعر في الوسط الكروي، بعد توقف قلب اللاعب، وعودته للحياة بعد نحو ساعة ونصف من الصدمات الكهربائية، قبل أن يستعيد وعيه خلال الأيام القليلة الماضية.