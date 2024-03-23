رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأحد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وقالت الأرصاد في بيانها، إنه من المتوقع أن تتساقط غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا، لتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 للعظمى و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 29 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 32 درجة للعظمى و15 للصغرى.