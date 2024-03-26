مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. «اعرف هتفطر امتى»

يزداد اهتمام آلاف المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان 1445، خاصة بالتزامن مع قرب العشر الأواخر بالشهر المبارك، ابتغاءً لإدراك ليلة القدر.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء، وفقًا لإمساكية رمضان 2024، إذ يُرفع أذان الفجر مبكرًا بمقدار دقيقتين، وكذلك مواعيد السحور والإمساك، فيما يأتي موعد الشروق اليوم مبكرًا بمقدار دقيقة، ويأتي موعد أذان المغرب متأخرًا بمقدار دقيقة، بينما لا يوجد تغيير في مواعيد أذان الظهر والعصر والعشاء.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم الثلاثاء 26-3-2024 كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024: يرفع في تمام الساعة 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024: يرفع في تمام الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024: يرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024: يرفع في تمام الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024: يرفع في تمام الساعة 7:29 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024: تبدأ وفقًا لموعد كل مسجد على حدة فور الانتهاء من أداء صلاة العشاء.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 رمضان 1445، نحو 14 ساعة و6 دقائق.

ويكون موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم في تمام الساعة 5:53 صباحًا، بينما يبدأ السحور في تمام الساعة 2:06 بعد منتصف الليل، وينتهي في موعد الإمساك الساعة 4:06 صباحًا.