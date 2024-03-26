مسلسل سر إلهي الحلقة 15 والأخيرة.. روجينا تكتشف سارق الذهب الحقيقي

بدأت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي، عندما كانت روجينا التي تجسد دور نصرة، تبحث عن شقيقتها رقية (رنا رئيس)، وذلك بعد أن حبستها في غرفتها، بتهمة سرقة الذهب الذي كان يوجد في الخزينة، ولكن السارق الحقيقي كان طرفًا ثالثًا.

مسلسل سر إلهي الحلقة 15

وكانت نصرة خلال الحلقة الماضية، اكتشفت أن الذهب قد سرق من الخزينة التي توجد في فيلتها، وذلك بعد أن تتبعتها أختها رحمة (نهى عابدين) وعرفت كلمة سر الخزنة، ثم اتفقت مع أخيها شريف وجاء بسيارته واستولى على الذهب.

ومن أجل أن تبعد رحمة التهمة عنها، دست قطعة من الذهب في ملابس رقية، وعندما بحثت نصرة عن ذهبها وجدت تلك القطعة في ملابس أختها الصغيرة، ولذا اتهمتها بالسرقة ظلما، وخرجت رحمة من التهمة خروج الشعرة من العجين.

ولكن بمساعدة عزمي (محسن منصور) تمكنت نصرة أن تعرف أن شريف هو من دخل الفيلة بسيارته وسرق الذهب، وذلك بعد أن تم تفريغ كاميرات الفيلة المجاورة لفيلتها، وأسرعت نصرة من فورها لتذهب إلى شريف في بيته ووبخته على فعلته، ولكن وجدت رحمة قد قضت عليه وطعنته بسكين.