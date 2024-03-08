خطوات زراعة شجرة الليمون القزمي في المنزل.. سعر الشتلة 150 جنيها

يستهدف عدد كبير من المواطنين استغلال المساحات الشاغرة في منازلهم، مثل الأسطح، لزراعتها بأصناف مختلفة من الخضروات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استخدامها في المنزل، أو بيعها والاستفادة منها ماديا.

زراعة شجرة الليمون القزمي في المنازل

وقال المهندس محمد حسن، صاحب مزرعة شتلات وفواكه بمحافظة المنوفية، إن شجرة الليمون القزمي يمكن زراعتها في المنازل نظرا لأنها تنمو بسرعة وتنتج محصولا وفيرا، فضلا عن الأزهار التي تزين بها سطح المنزل، وأهم ما يميز تلك الشجرة هو تكيفها مع جميع فصول العام، فضلا عن أنها يمكن زرعتها والحصاد منها طوال العام، موضحا أن سعر شتلة الليمون القزمي يتراوح بين 150 و250 جنيها.

خطوات زراعة شجرة الليمون القزمي في المنزل

1- زرع البذرة في تربة رطبة داخل وعاء واسع.

2- وضع الوعاء في مكان تصله الشمس.

3- ري الشجرة باستمرار كل يومين.

4- بعد فترة يفضل نقلها من وعاء إلى آخر لإزالة الجذور المتشابكة.

5- وضع السماد على الشجرة 3 مرات في العام.

6- في فصل الصيف يجب وضعها في الشمس.

7- في فصل الشتاء يجب وضعها في الداخل بمكان به ضوء.

ويبدأ إنتاج شجرة الليمون القزمي بعد سنتين إلى 3 سنوات، ويمكن الحصاد منها طوال العام.