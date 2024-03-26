حدث ليلا| «حرب كراسي» في إسرائيل وأزمة مع أمريكا.. والصين تتجسس على بريطانيا

انشغل الرأي العام العالمي بالعديد من المواقف والقضايا، خلال ساعات الليل الماضية، بما في ذلك وقوع أزمة جديدة في الحكومة الإسرائيلية باستقالة أحد وزراءها، وظهور خلافات بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الولايات المتحدة بشكل علني، لأول مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وظهور تقارير تؤكد أنّ الصين تتجسس على بريطانيا وأمريكا، فماذا حدث ليلا؟

استقالة وزير في حكومة الاحتلال

في خطوة تزيد من الضغوط على السلطات الإسرائيلية، أعلن الوزير جدعون ساعر في حكومة الطوارئ استقالته من منصبه، الذي تولاه عقب عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال «ساعر» في بيان، إنه قرر التنحي عن منصة في حكومة الطوارئ، بعد رفض ضمه إلى أعلى حكومة حربية على مستوى البلاد، مؤكدًا أنه لم يأت لـ«تدفئة الكراسي» وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وأضاف «ساعر» في منشور على صفحته عبر منصة «إكس» «تويتر» سابقا، تعليقًا على قرار استقالته من حكومة «نتنياهو»: «لا أستطيع تحمل المسؤولية، طالما ليس لدي أي تأثير، ولم نأت إلى الحكومة في إسرائيل لتدفئة الكراسي»

الخلافات العلانية بين نتنياهو وبايدن

من أبرز أحداث الساعات الماضية، تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل أسرع من المتوقع، وذلك بعد أن رفضت الأولى استخدام حق الفيتو لمنع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وامتنعت عن التصويت، مما دفع نتنياهو إلى إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، والتي كانت مقررة خلال الأيام الماضية.

وعبّر البيت الأبيض، عن صدمته فيما قام به نتنياهو تجاه أكبر داعم لإسرائيل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تواصل على مستوى القيادة في القريب.

خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى الأمل التابع لها من الخدمة، بعد أن حاصرته قوات الاحتلال لساعاتـ وقامت بإغلاق المداخل، وقصف وإطلاق نار كثيف، وقطع الاتصالات عن الطواقم الطبية.

وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال قامت بإجبار المتواجدين من طواقم طبية ومرضى ونازحين بالخروج من المستشفى، رغم الإصابات.

الصين تتجسس على أمريكا وبريطانيا

واتهمت السلطات البريطانية والأمريكية المجموعة التي يطلق عليها اسم «ABT31» بأنها أحد أذرع وزارة الأمن الصينية، والتي تهدف إلى جمع معلومات عن الموظفين بالبيت الأبيض، وأعضاء الكونجروس، وبرلمانيين بريطانيين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وفق ما أوضحت شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقالت ليزا موناكو، نائبة المدعي العام الأمريكي، إن تلك المجموعة كانت تقوم بعمليات قرصنة عالمية، لسرقة بيانات ومعلومات عن مؤسسات حكومية وسرقة أسرار تجارية ونقلها إلى النظام الصيني.

فيما نفي مسئولون صينيون تلك المزاعم، مؤكدين أنها بلا دليل واضح، وأنها غير مبررة وملفقة بالكامل، وعبارة عن افتراءات خبيثة.