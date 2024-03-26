مي عمر تكشف لأول مرة تفاصيل رفض والدها لـ محمد سامي قبل الزواج

كشفت الفنانة مي عمر، عن قصة حبها لزوجها الفنان محمد سامي، والتي بدأت منذ سنوات طويلة كأصدقاء، ثم تطورت إلى علاقة حب وزواج.

مي عمر تتحدث عن بداية علاقتها بـ محمد سامي

وقالت مي عمر، في تصريحات تلفزيونية: «قابلت محمد وفضلنا أصحاب لمدة 3 سنوات، ثم تقدم لي، واتخطبت فترة وانفصلنا بسبب مشكلات، ثم عدنا من جديد إلى بعضنا».

مي عمر تتحدث عن علاقة محمد سامي بوالدها

وأضافت «مي»: «بابا كان خايف عليا، إحنا كنا 4 بنات، بابا من الفلاحين وقافل علينا، وكان لينا مواعيد، وكان آخري أروح دريم بارك، وعلشان كده في بداية جوازنا كانت كل مشاكلنا إني عايزة أخرج».

وتابعت: «بابا في الأول كان قلقان عليا من محمد لأنه كان حاسس إن محمد ممكن يبقى عصبي مع بنته بعد الجواز، والحمد لله محصلش، ولما شافه بيتخانق مرة توتر، لكنه يحبه كثيرًا».