رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محمد سامي: مي عمر صاحبة الرأي الصادق في حياتي

كتب:

شريف سليمان
11:58 م | الإثنين 11 مارس 2024
الفنانة مي عمر

الفنانة مي عمر

علق المخرج محمد سامي على انتقادات دعمه المستمر وحبه لزوجته مي عمر، وعمله معها، وخاصة مسلسلها الذي يعرض الآن خلال شهر رمضان وهو نعمة الأفوكاتو.

مي عمر تدعم محمد سامي 

وقال سامي، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إن زوجته الفنانة مي عمر تجعل حياته مستقرة وتدعمه حتى يحقق النجاح: «مي بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جدا عشان أنجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق».

مي عمر تعود للرياضة 

وفيما يتعلق بمسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي تؤدي بطولته مي عمر، قال: «نعمة الأفوكاتو من أحسن المسلسلات اللي أنا عملتها، وأنا كتبت المسلسل وعرضته عليها وهي صاحبة إضافة أن نعمة تكون من الطبقة الاجتماعية دي، وزودت وزنها عشان المسلسل، وأول ما خلصنا تصوير رجعت تاني للرياضة واتغيرت خلال 3 أسابيع».

اقرأ المزيد:

مي عمر: «زوجي أهم حاجة في حياتي واستعين برأيه دائما»

هل تعيد مي عمر تقديم قصة فيلم «الأفوكاتو» في مسلسل «نعمة»؟ المؤلف يوضح

مي عمر تفوز في مسابقة أفضل 100 وجه في العالم للعام الثاني على التوالي

مي عمر تهنئ محمد سامي بعيد ميلاده: «أحب الحياة معك»

أسماء جلال عن ظهور مي عمر بنفس إطلالتها: «الفستان مش بتاعي لوحدي»

انطلاق تصوير مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لـ مي عمر وأحمد زاهر.. يعرض في رمضان 2024
بقلم شريف سليمان