محمد سامي: مي عمر صاحبة الرأي الصادق في حياتي

علق المخرج محمد سامي على انتقادات دعمه المستمر وحبه لزوجته مي عمر، وعمله معها، وخاصة مسلسلها الذي يعرض الآن خلال شهر رمضان وهو نعمة الأفوكاتو.

مي عمر تدعم محمد سامي

وقال سامي، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إن زوجته الفنانة مي عمر تجعل حياته مستقرة وتدعمه حتى يحقق النجاح: «مي بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جدا عشان أنجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق».

مي عمر تعود للرياضة

وفيما يتعلق بمسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي تؤدي بطولته مي عمر، قال: «نعمة الأفوكاتو من أحسن المسلسلات اللي أنا عملتها، وأنا كتبت المسلسل وعرضته عليها وهي صاحبة إضافة أن نعمة تكون من الطبقة الاجتماعية دي، وزودت وزنها عشان المسلسل، وأول ما خلصنا تصوير رجعت تاني للرياضة واتغيرت خلال 3 أسابيع».