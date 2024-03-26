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دراما المتحدة

هل تقبل مي عمر خيانة زوجها المخرج محمد سامي؟.. ردها مفاجأة

كتب:

ضحى محمد
04:06 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مي عمر ومحمد سامي

مي عمر ومحمد سامي

جمعت قصة حب بين الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وبات الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصةً مع نجاح جميع أعمالهما المشتركة، وظهورهما مؤخرًا في حفل سحور حضره نجوم الفن.

مي عمر تتحدث عن زوجها الفنان محمد سامي

وعلى الرغم من قصة الحب الشديدة التي يعيشها محمد سامي ومي عمر، إلا أن الأخيرة تحدثت عن غيرتها لزوجها قائلة: «لم أبين غيرتي على محمد، لأني بغير من أشياء غير هامة، خاصة أنه شخص محترم ويأخذ في اعتباره مشاعري باستمرار»

إمكانية قبول مي عمر لخيانة محمد سامي

وعن إمكانية تقبل مي عمر الخيانة، قالت في تصريحات تلفزيونية: «مستحيل أعمل نفسي مش واخدة بالي ومش هسكت لو حصل خيانة، لكن هاخد موقف لأني مقدرش أكون مع واحد بيخوني ولا أقدر أقبلها، ومش شخصيتي ومقدرش أستحمل ده».

قد سبق وتحدث المخرج محمد سامي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن زوجته الفنانة مي عمر، بأنها تجعل حياته مستقرة وتدعمه حتى يحقق النجاح: «مي بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جدًا عشان أنجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.