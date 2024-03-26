مي عمر تخرج عن صمتها: فنانة تدفع أموالا لجعل الناس تهاجمني

خرجت الفنانة مي عمر عن صمتها، بشأن تأجير فنانة مشهورة للجان إلكترونية من أجل نشر أخبار غير صحيحة، ومهاجمتها بشكل كبير عن أعمالها الفنية.

مي عمر تخرج عن صمتها

وقالت مي عمر في تصريحات تلفزيونية، «عارفة هي مين، تلك الأشياء معروفة، وعندما تهاجمني بحاول أركز في ذاتي، واجتهد، ولكنها تضايقني لأني أجد أشياء غريبة تقال عني».

وعن أكثر الشائعات، التي خرجت وضايقتها قالت، «بطلت من زمان، في الأول كنت بضايق، ربنا دلوقتي بيعوضلي ده، وكل شخص يركز في شغله، ولم أحاول مهاجمتها لأن هذا شر بين».

مي عمر ترفض الإفصاح عن هوية فنانة تهاجمها

ورفضت مي عمر الإفصاح عن هوية الفنانة التي تهاجمها، مشيرة إلى أنها تركز حاليًا في أعمالها الفنية، وتستمع إلى آراء الكثير من النقاد، منهم الناقد طارق الشناوي، وأحيانًا ينتقد ويعطي ملحوظات في محلها، فتنفذها على الفور.