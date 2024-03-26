طريقتان لإصلاح باب الثلاجة في المنزل.. «مش هتحتاجي فني»

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في غلق باب الثلاجة بإحكام، ويرجع ذلك إلى تراكم بقايا الطعام على الكاوتش الخاص بالباب، مما يُعيق عملية الغلق ويُسبب مشكلاتٍ عديدة.

وتُعدّ هذه المشكلة شائعة، ويُمكن حلّها بسهولة في المنزل، دون الحاجة إلى مصلح ثلاجات أو تحمل تكاليف إضافية، بواسطة طريقتين فعّالتين للتخلص من هذه المشكلة بخطوات بسيطة، حسبما ذكر موقع «goodhousekeeping».

الطريقة الأولى لإصلاح كاوتش باب الثلاجة

يمكن إصلاح كاوتش باب الثلاجة من خلال استخدام فرشاة الأسنان، إذ يتم وضعها في طبق مملوء بالخل، وينظف كاوتش الثلاجة، للتخلص من أي بقع أو بقايا طعام موجودة، وبعد ذلك تغمس الفرشاة بودرة ثلج، وتوضع على كاوتش باب الثلاجة، لأن ذلك يؤدي لدور فعال في ترطيب المكان، حتى يغلق الباب مرة أخرى.

يمكن إعادة هذه الطريقة بين الحين والآخر، للحفاظ على كاوتش باب الثلاجة، وتنظيفه من البقايا أو الطعام المتساقط.

الطريقة الثانية لإصلاح كاوتش باب الثلاجة

يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى، لإصلاح كاوتش باب الثلاجة، وذلك في حال عدم توافر بودرة الثلج أو معجون الأسنان، فثمّة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن إتباعها، من خلال تحضير وعاء مملوء بالمياه الساخنة أو الدافئة مائلة للساخنة، وقطعة قماش أو فوطة نظيفة، ويتم غمسها في الماء الساخن، وعصرها إلى حد ما، وتنظيف الكاوتش جيدًا من أي بقايا، أو أشياء ملتصقة، وتكرر هذه الخطوة مرات عديدة، حتى يتم تنظيف الكاوتش، وسيصبح لينًا بفعل تأثير المياه الساخن، ويمكن غلقه دون أي مشكلة.