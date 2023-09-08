ضبط 1.1 طن «جبنة ومخلل» مجهولة المصدر داخل ثلاجة بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 1.100 طن مواد غذائية «جبن - مخلل» جميعها مجهولة المصدر.

بمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة «بدون ترخيص» وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.