5 دقائق فقط.. خلطة سحرية لتنظيف الثلاجة بمكونات موجودة في بيتك

يعد تنظيف الثلاجة من المهام المنزلية الأساسية التي تؤرق ربات البيوت، حال وجود أي بقع أو بقايا طعام في بعض المناطق بها، ولا تتمكن السيدة من تنظيفها لاضطرارها لخلع جميع الأرفف، ويسبب ذلك التعب والإرهاق، خاصةً لأنها تكون رائحتها كريهة، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام للمطبخ ورائحته، لأنها جزء مهم من نظافة المنزل.

خلطة سحرية لتنظيف الثلاجة بأقل مجهود

وإليك وصفة سحرية لتنظيف الثلاجة بسهولة دون أي تعب أو مشقة، في خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

وحال كنتِ لا تمتلكين أي وقت أو مجهود لتنظيف الثلاجة أو تعاني من مشكلات خلال استخدام المنظفات وتضر بجلدك، فإن وضع الليمون والخل هو الحل الأنسب لكِ، ولا تستغرقِ وقت وتري نتائج فورية دون استخدام كثير من مياه والحاجة لتنشيفها خلال فترة طويلة.

مكونات الخلطة

طبق بلاستيك.

كوب خل.

2 ليمون.

كوب ماء ساخنه.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

بخاخة.

فوطة نظيفة.

خطوتان لتنظيف الثلاجة بسهولة

- الخطوة الأولى: أحضري طبقا بلاستيكيا وضعي به الخل والليمون والماء الساخن، وأضيفي للخليط مكون معجون الأسنان ثم قلبيه جيدًا، وضعي الخليط في بخاخة فارغة لكي يتم رشه بسهولة داخل الثلاجة.

- الخطوة الثانية: قومي بإخراج الطعام من الثلاجة، ورشي الخليط على الأماكن التي بها بقع من بقايا الطعام، لتنظيف البواقي الساقطة منه، والآن استخدمي الفوطة النظيفة لمسح الثلاجة، وستحصلي على ثلاجة لامعة ورائحة عطرة بسبب معجوت الأسنان، لأنه يستخدم كمعقم.