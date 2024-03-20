«تعليم القاهرة» تعلن أسماء المعلمين الفائزين في المسابقة القومية للرائد المثالي

هنأ أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، المعلمين الفائزين في «المسابقة القومية للرائد المثالي» لعام 2024، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون، قائلا إنهم حجر الأساس في بناء الأجيال وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلًا زاهرًا لوطننا الحبيب.

المسابقة القومية للرائد المثالي

وقال وكيل التعليم بمحافظة القاهرة، إن المسابقة جاءت في ضوء الموضوع المحوري لخطة الاتحادات الطلابية هذا العام «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلم القيادية والابتكارية وإتاحة الفرصة للإبداع من خلال تبادل الخبرات والتنافس الشريف.

أسماء المعلمين الفائزين بمسابقة الرائد المثالي

وأوضح وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة، أسماء المعلمين الفائزين بالمسابقة القومية للرائد المثالي بمحافظة القاهرة:

- محمد عبد الله جميل بالمركز الخامس - المرحلة الابتدائية إدارة المعادي التعليمية.

- عزة محمد المصيلحي أحمد بالمركز الرابع - المرحلة الثانوية إدارة الزاوية التعليمية.