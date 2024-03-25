«تشكر منحرمش ووحدوا الواحد».. من يكتب إيفيهات أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

يحرص الفنان أحمد العوضي على وجود لزمات في الأعمال الدرامية التي يقدمها، وآخرها مسلسل حق عرب، الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني 2024.

لزمات أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

وعن لزمات الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، كشف في تصريحات خاصة لـ الوطن عن من يكتبها قائلا: «فيما يخص موضوع اللزمات فهي تخصنى ودائما أقول هذا الأمر بأن اللزمات التي قدمتها في أعمالي الفنية تخص أحمد العوضي لأننى أكون حريصا على أن أجد كلمات جديدة لم يستمع إليها المتفرج من قبل».

وتابع الفنان أحمد العوضي: «لأنني لو اعتمدت على كلمات تم تداولها من قبل أصبحت لزمة ملهاش لازمة، ولذلك فأكون حريصا على التفكير في كلمات لم يتم تداولها ويكون وقعها ملفتا على الأذن».

أبطال مسلسل حق عرب

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي وكارولين عزمي ووفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.