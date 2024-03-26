3 نصائح تقودك إلى الثراء.. «علشان تكون زي فراولة»

يبدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي يدور في إطار اجتماعي لايت حول شخصية فتاة تدعي فراولة وهي ابنة لحارس عقار في الزمالك وتعمل في قراءة الفنجان، تُصر على تغيير حياتها من الفقر إلى الغنى حتى تأخذ حياتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مالكة لإحدى الشركات، وتجلب لحياتها المال والسعادة.

3 نصائح تقودك إلى الثراء

في إطار سعي فراولة للثراء وتغيير حياتها من حالة الفقر للغنى، يتساءل البعض عن كيفية تحويل حياته من الفقر إلى الثراء، وهو ما جاب عنه بينجامين جراهام في كتابه المستثمر الذكي، مشيرا إلى بعض القواعد التي تقود الإنسان إلى تحقيق الثراء، أولها امتلاكه عقل المليونير بمعنى أن يؤمن الإنسان أنه يستحق الأفضل وأنه خُلق ليعيش حياة الأغنياء، حتى تتحول تلك الأفكار إلى معتقدات قوية تُجبر الإنسان على البحث عن الطرق والوسائل التي تجلب المال والثراء إليه.

وينبغي على الإنسان الذي يرغب في تحقيق الثراء التخلص نهائيًا من الأفكار والمعتقدات السلبية الخاطئة حول صعوبة تحقيق الثراء أو تغيير الحال للأفضل، وفقًا لـ جراهام، كما يجب البعد عن الأصدقاء السلبيين الذين يبثون طاقة الفقر والأحزان في نفسك، واستبدالهم بأشخاص ايجابية حققت نجاحات في حياتها.

وإذا أراد الإنسان تحقيق الثراء وتغيير نمط حياته من الفقر إلى الغنى، فيجب عليه توديع نظريات الشخص الفقير التي تعتمد على اختلاق الاعذار، مثل: «أنا لم أدحقق الثروة لأنني لم أولد في بيئة معينة، أنا فقير لأن أبي وأمي ولدوا في بيئة فقيرة، لأن ترديد تلك العبارات سيجعل الإنسان كما هو مهما حاول الوصول إلى الثراء»، بحسب ما ذكره كتاب فكر تصبح غنيا لـ نابليون هيل.

موعد عرض مسلسل فراولة

يُشار إلى أن مسلسل فراولة يدور في إطار كوميدي خفيف على مدار 15 حلقة، ويشارك الفنانة نيللي كريم في البطولة، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، مدنيا سامي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

ويمكنك مُتابعة مسلسل فراولة عبر قناة DMC، حيث يعرض المسلسل في الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولي في تمام الساعة 8:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 ظهرا، كما يعرض يوميا على منصة WATCH IT.