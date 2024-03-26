بدأ العد التنازلي للنصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية الخيالية والكوميدية والاجتماعية، من بينها مسلسل فراولة، إذ تدور الأحداث في سياق كوميدي، وفيما يلي موعد عرض الحلقة 1 مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل فراولة

وجاء موعد عرض الحلقة 1 مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم على النحو التالي: يذاع المسلسل في تمام الساعة 7:45 مساءً، ويعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباحًا، عبر قناة دي إم سي. الإعادة الثانية ستكون عند الساعة 13:45 وسيتم بثها يوميًا أيضًا على منصة WATCH IT.

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي اجتماعي خفيف، حول الفنانة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، هي ابنة حارس العقار الذي تعيش فيه، لكنها تطمح إلى مكانة رفيعة وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، ولبنى ونس، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي.