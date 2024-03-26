تتواصل الأحداث السريعة والمثيرة فى مسلسل محارب الحلقة 16، حيث تسعى الجدة الكبيرة «آمنة» للحصول على موافقة عائلة محارب لتسليمه إرث والده البالغ من العمر 50 فدانا من الأراضي الزراعية في صعيد مصر، بعد أن رفض أبناء عمومته التنازل عن الـ50 فدانا التي حصلوا عليها بعد أن تركها والد محارب قبل أكثر من 25 عاما، عندما هرب هو وعائلته من الصعيد خوفا من الثأر.

مسلسل محارب الحلقة 16.. حسن الرداد يرث 50 فدانا

ويحاول إبراهيم شقيق محارب استعطاف أهالي الحارة لإخلاء سبيله، بعد ضربه وربطه في أحد الأعمدة، بسبب ما قاله عن شقيقه محارب في أحد القنوات الفضائية، مقابل مبلغ من المال، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين المحامي حسام الجيوشي، وتتواصل أحداث مسلسل محارب الحلقة 16 التي تعرض الساعة 8 مساء على قناة سي بي سي.