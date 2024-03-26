بيّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في اليوم الـ16 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الإمارات الثلاثاء

وتحدد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 المختلفة من إمارة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الثلاثاء 26-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:04 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26 مارس بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:33 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:59 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:32 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:58 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الثلاثاء 26-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات الثلاثاء 26-3-2024 في مدينة العين سيكون عند الساعة 6:31 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.