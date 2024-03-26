في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، يحرص المسلمون في الإمارات على معرفة مواعيد الفروض الخمس يوميا، ليستطيعوا تنظيم اليوم، بالإضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله خلال أيام شهر رمضان المبارك، ويبحثون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم 26-3-2024.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم

تختلف التوقيتات من مدينة لأخرى، ولكن يمكن معرفة مواعيد الفروض الخمس في محافظة أم القيوين فيما يلي:

أذان الفجر 4:56 صباحا.

الشروق 6:15 صباحا.

الظهر 12:23 مساء

العصر 3:51 مساءً.

المغرب 6:22 مساءً.

العشاء 8:2 مساءً.

أذان الفجر في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من ميعاد مختلف، ويمكن رصده في بعض محافظات الإمارات العربية كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الإمارات خامس عشر أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة أم القيوين في تمام الساعة 4:56 صباحًا، بينما في دبي يكون الساعة 4:58 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في أم القيوين في تمام الساعة 12:23 مساء، بينما في دبي بتمام الساعة 12:25 مساء.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة الفجيرة، في تمام الساعة 3:51 مساء، ويكون الأذان للعصر بدبي في تمام الساعة 3:52 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يؤذن لصلاة المغرب في أم القيوين ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:25 مساء، بينما تؤذن في دبي بتمام الساعة 6:33 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

أشار مركز البحوث بالإمارات إلى أن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك بالإمارات، نحو 13 ساعة و12 دقيقة.