ناقد فني: الدراما حضّانة المواهب.. ومسلسل مسار إجباري خطوة جريئة وناجحة

قال الناقد الفني عصام زكريا إنّ الدراما التليفزيونية تُعد الحضّانة الأولى للمواهب والوجوه الجديدة، حيث تُتيح لهم فرصة إبراز قدراتهم ومهاراتهم التمثيلية أمام جمهورٍ واسع، لافتا إلى أنّ ما يُفرق في شهرة الفنانين هو طبيعة العمل الذي يُشاركون فيه، حيثُ يجب أن يكون العمل ذا فكرة مُبتكرة وطرق جديدة تجذب انتباه المشاهدين.

مسلسل مسار إجباري والوجوه الشابة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ العمل المختلف والجديد يضفي بريقا على الوجوه الجديدة، وبالتالي سيكون متميزًا أكثر، مواصلا: «مسلسل مسار إجباري لو كان تقليدي ومعمول بشكل عادي مش هنحس بالوجوه الجديدة، لذلك الوجوه الجديدة لازم تبقى في عمل جدية مختلف، وده متحقق بقوة في مسلسل مسار إجباري».

مسار إجباري خطوة جريئة

وتابع أنّه إلى جانب الوجوه الشابة الجديدة، فهناك مخرجين وكُتّاب ومديرين تصوير جميعهم شباب، موضحا: «اللي بيكتبوا وبيصوروا لازم يكونوا شباب عشان يفكروا زي كل الشباب اللي بيتفرجوا، ودي خطوة من الخطوات الجريئة والمؤثرة على الساحة الدرامية خلال شهر رمضان».