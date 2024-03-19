خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها من البيت في رمضان

هناك خدمات لا يستغني عنها المواطنون، وتتطلب منهم إنهائها في وقت محدد، مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها، وفي شهر رمضان يرغب المواطنون في حلول للتيسير عليهم، وتوفير مشاوير الذهاب للمصالح الحكومية والوقوف في طابور طويل لإنجاز تلك المهام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين

وفي خطة التحول الرقمي التي تتنتهجها الدولة يمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها أون لاين، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المحددة وهي على النحو التالي:

- توافر أرقام لوحة السيارة.

- الدخول على بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا.

- اضغط على أيقونة خدمات نيابة المرور.

- نتقال إلى موقع نيابة المرور وبعدها اختيار «خدمات المرور».

- بعد ذلك تأتي خطوات الاستعلام عن المخالفة على النحو التالي:

- اختر الاستعلامات.

- اختر أيقونة مخالفات رخص المركبات.

- ادخل رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

- اضغط على إجمالي المخالفات.

خطوات سداد مخالفات المرور أون لاين

توفر بوابة الحكومة المصرية، أيضا إمكانية سداد مخالفات المرور، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة «المخالفات» من الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية.

- اضغط على أيقونة سداد المخالفات.

- يظهر للمواطن أيقونة لإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

- بعد إدخال رقم اللوحة اضغط على عرض المخالفات.

- تظهر مخالفات المرور المحسوبة علي السيارة.

- اضغط على المخالفة التي تريد تسديدها.

- اختار طريقة الدفع.

- اضغط على زر «تأكيد».