السعودية تحدد مهلة أخيرة لسداد رسوم حج الداخل 2024.. باق أيام قليلة

أعلنت السلطات السعودية عن آخر مهلة لسداد رسوم حجوزات الداخل لموسم حج هذا العام التي حددتها وزارة الحج والعمرة، والتي قالت إنه ينتهي السبت المقبل 30 مارس 2024، ويصبح أمام المتقدمين فرصة لسداد الدفعة الثانية من رسوم حجوزات شركات حجاج الداخل، البالغة 40% من قيمة الباقات التي حجزها عن طريق المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

اشتراطات صحية مطلوبة للحجاج

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن وزارة الحج والعمرة حددت الاشتراطات الصحية أيضا والتي تضم 3 تطعيمات مطلوبة للعاملين في «الحج» وحجاج الداخل.

وتتمثل هذه التطعيمات في جرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 المطور (XBB.1.5) لمن بلغ 18 عاما وأكبر، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الشمالي 2023-‏‏2024، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية النيسيرية الرباعي خلال الـ5 السنوات الماضية، مع تسجيل جميع المطعمين في سجل التطعيم الوطني (NVR) بمنصة صحة.

قرارات بشأن حجاج الداخل

وفي فبراير الماضي، وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج العام الحالي بالتقيد في مواعيد تقديم إعاشة الحجاج والوجبات الغذائية خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة، أن موعد تقديم وجبة الإفطار يوم عرفة يبدأ من بعد صلاة الفجر وحتى العاشرة صباحا، وتقديم وجبة غداء يوم عرفة من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا، وتقديم وجبة مشعر مزدلفة فور وصول الحجاج.

وأشارت إلى أنّ تقديم الوجبات في يوم التروية وأيام التشريق سيكون على النحو التالي، الإفطار من الخامسة فجرا وحتى العاشرة صباحا، ووجبة الغداء من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا، ووجبة العشاء من الثامنة والنصف مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف ليلا.