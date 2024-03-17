قرار مهم من السلطات السعودية بشأن عمرة رمضان.. شرط وحيد لأداء المناسك

في قرار عاجل، خرجت السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة، لتكشف تفاصيل قرار مرتبط بعمرة رمضان، بحسب ما أشارت صحيفة «عكاظ»، التي نشرت التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر.

قرار عاجل من السعودية حول عمرة رمضان

وقالت الصحيفة السعودية، إنه بناءً على ما جاء من وزارة الحج والعمرة السعودية، لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان، يحقق العديد من الفوائد.

وقالت الوزارة السعودية، إن القيام بعمرة واحدة خلال شهر رمضان له أهداف عديدة منها تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

شروط حجز العمرة عبر منصة «نسك»

ووفقا لمنصة «نسك» المعنية بحجز العمرة، في حالة الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، ستظهر رسالة نصها: «فشل إصدار التصريح.. لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان».

وحددت منصة «نسك»، شروط حجز العمرة لعل أبرزها أنّ يكون عمر المتقدم أكبر من 12 عامًا هجريًا وقت إصدار تصاريح العمرة، بجانب الحصول على تأشيرة العمرة من وزارة الخارجية، كما يجب أنّ يقدم الراغب في أداء المناسك ما يثبت حصوله على لقاح كورونا الجرعتين، ويفضل الحصول على جرعة تعزيزية.

وعند الحصول على تصريح أداء العمرة، يجب الوصول إلى مكان التجمع المحدد في الوقت المناسب، والالتزام بجميع الضوابط والشروط اللازمة التي يوفرها التطبيق، كما يجب اتباع كل تعليمات السلامة التي يوضحها التطبيق، التي تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات.