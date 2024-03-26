تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-3-2024

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بشكل ملحوظ في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 367 جنيها، بتراجع نحو 16 جنيها في الكيلو الواحد، ويأتي تراجع أسعار اللحوم في الأسواق تزامنا مع جهود الدولة المصرية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وترصد السطور التالية تراجع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وفق آخر تحديث للأسعار عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

أسعار اللحوم اليوم

- تراجعت أسعار اللحوم اليوم، حيث سجل سعر كيلو لحم بتلو بعظم اليوم نحو 367 جنيها في الأسواق، بتراجع بلغ نحو 16 جنيها في الكيلو.

- بينما بلغ سعر كيلو لحم الضآن بعظم نحو 367 جنيها، بتراجع نحو 7 جنيهات في الكيلو.

- وعن سعر لحم الكندوز الصغير فسجل نحو 370 جنيها، بتراجع نحو 7 جنيهات.

- ووصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى نحو 383 جنيها، بقيمة تراجع بلغت نحو 4 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر كيلو لحم الكندوز الكبير فبلغ نحو 327 جنيها، بتراجع بلغ نحو 10 جنيهات.

- بينما بلغ سعر كيلو لحم البتلو نحو 393 جنيها، بتراجع نحو 2.81 جنيه في الكيلو.

- واستقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق عند 408 جنيهات.