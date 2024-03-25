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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 25-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
08:00 ص | الإثنين 25 مارس 2024
اللحوم

اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 25-3-2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين، ومعارض الغرف والسلاسل التجارية، بأسعار مخفضة. 

أسعار اللحوم اليوم في السوق

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارًا، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

سجل متوسط سعر الكيلو بين 337 و414 جنيها حسب النوع، وفق ما رصدته «الوطن» بمختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 25-3-2024 في مصر

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 387 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 إلى 500 جنيه.

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

جاءت أسعار اللحوم البرازيلي مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.