تطورات مفاجئة في حالة أحمد رفعت الصحية.. لماذا فشلت محاولات نقله إلى القاهرة؟

على مدار 16 يومًا، وتشهد الحالة الصحية لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، العديد من التطورات المفاجئة وغير المتوقعة، منذ توقف عضلة القلب ومحاولة إنعاشه لمدة ساعة ونصف، وحتى الوصول إلى الحديث واستعادة الانتباه والحركة وإن كانت لبضع دقائق، لكن لايزال اللاعب تحت الملاحظة من أجل تفادي أي مضاعفات.. فما آخر التطورات حول الحالة ولماذا فشلت محاولات نقله إلى القاهرة؟

لماذا فشلت محاولات نقل أحمد رفعت إلى القاهرة؟

بالفعل كان هناك العديد من المحاولات من أجل نقله إلى القاهرة، بعد التحسن الملموس في حالته الصحية، لكن الأطباء قرروا تأجيل تلك الخطوة لمدة تصل إلى 48 ساعة أخرى، من أجل منح الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الطبية، بحسب قناة «أون تايم سبورت».

متى ينتقل أحمد رفعت؟

«يحتاج إلى مزيد من الفحوصات لتفادي أي مضاعفات قد تحدث إلى القلب مجددًا».. هكذا كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب، في حديثه لـ«الوطن»، عن السبب وراء فشل عملية نقل أحمد رفعت إلى القاهرة، في إشارة إلى أن هناك بعض الاضطرابات البسيطة التي عانى منها أحمد رفعت بعد وصول عربية الإسعاف المجهزة لنقله، ما دفع الأطباء يأجلون قرار نقله ووضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

لا يمكن نقل اللاعب قبل إجراء بعض الفحوصات الجديدة على قلبه؛ لتفادي أي مضاعفات من شأنها تهديد استقرار الحالة الصحية للاعب، إلى جانب الخوف من حدوث أي أزمات جديدة بعد التحسن الملموس الذي وصل إليه لاعب فيوتشر في الساعات الأخيرة.

تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت

أما عن حالته في الساعات الأخيرة، فشهدت الحالة الصحية لأحمد رفعت تطورات مفاجئة، وذلك بعدما بدأ في التحرك بالفعل والسير لمدة 10 دقائق بمساعدة الأطباء والممرضين، إلى جانب تحسن الوظائف الحيوية، مثل استعادة الوعي بصورة كاملة وعدم الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي إلا للضرورة، إلى جانب تحسن وظائف الكلى، كما يتناول أطعمة خفيفة للغاية، وذلك بحسب مراسل «أون تايم سبورت».

يستعد نادي فيوتشر لنقل اللاعب إلى القاهرة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي ستؤكد عدم وجود أي خطر في نقله خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع متابعته بشكل متواصل، لحين التخلص من الأزمة بشكل كامل، وعودته إلى حياته الطبيعية والملاعب مجددًا.