وائل الفشني والتنورة التراثية في افتتاح ليالي الأوبرا الرمضانية الخميس

تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجها الرمضاني على المسرح المكشوف، والذى يبدا فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل.

فقرة فنية في ساحة الأوبرا الخارجية

وتشمل الأمسية فقرة فنية في ساحة الأوبرا الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدمها فرقة التنورة التراثية، وتضم عددا من اللوحات الفنية الفلكلورية.

وبعدها يقدم المنشد وائل الفشني نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التي تعكس أجواء الشهر المعظم، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها «سافر حبيبي»، و«عم غريب»، و«مولاي»، و«يا هلال رمضان»، وغيرها.

يذكر، أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالي العربية والإسلامية، بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.

ومن بين الفعاليات حفلات ياسين التهامي، ومدت صالح، ودينا الوديدي، ونسمة عبد العزيز.