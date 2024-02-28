على خطى الكبير أوي... 7 طرق تقوي الصداقة بين الآباء والأبناء

يجسد مسلسل الكبير بطولة الفنان أحمد مكي، والمنتظر عرضه في رمضان 2024، مشاهد تؤكد أهمية الصداقة بين الأب وابنه، وهي إلى حد كبير تشكل سلوك الطفل وشخصيته، ويهتم الكبير الذي يقوم بدوره الفنان مكي بتربية أبنائه على أن يكونوا أصدقائه.

7 طرق تقوي علاقة الصداقة مع الأبناء

في مسلسل الكبير أوي يمارس أحمد مكي أول نصائح تجعل أبنائه أصدقائه، وهي اللعب معهم، فلا يوجد طفل لا يحب اللعب، فإذا كان طفلك يحب لعبة تتطلب شريكًا آخر، فلا تفكر أبدًا مرتين قبل أن تصبح ذلك الشريك، وذلك بحسب موقع«nurturey» البريطاني.

مشاهدة الأفلام معهم

هي أحد مميزات الكبير في التعامل مع جوني والعترة، حيث يحب الأطفال أن يشاهد الأهل الأفلام ومقاطع الفيديو معهم.

قم بمشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام مع أبنائك، سيجعلهم يعتقدون أنك تشاركهم ذوقهم في الأفلام وتقربكم من بعضكم البعض.

اصطحبهم إلى مكانهم المفضل

اسألهم أين يريدون الذهاب في عطلة نهاية الأسبوع، دعهم يخططون لقضاء عطلة، يمكنك طرح بعض الخيارات، لكن اسمح لهم دائمًا بالاختيار.

اشركهم في العمل اليومي

تحدث أشياء كثيرة في المنزل كل يوم، دع طفلك يكون جزءا من يومك، اسألهم كيف يريدون مساعدتك، اصطحبهم لشراء البقالة أو اطلب منهم مساعدتك في تنظيف المنزل، بهذه الطريقة ستتمكن من القيام بشيء ما وقضاء بعض الوقت معًا، وهي طريقة يمارسها أحمد مكي في الكبير مع أبنائه.

قدّر جهودهم

يشعر الأطفال بالسعادة عندما تحظى جهودهم بالتقدير، إذا كنت تريد أن تكون أفضل صديق لهم، استمر في تقديرهم كلما فعلوا شيئًا جيدًا، سوف يملأهم ذلك بالثقة وسيواصلون العمل الجيد أيضًا.

قم بطهي الطعام الذي يحبونه

إذا كنت تريد أن تكون أفضل صديق لطفلك، فافعل ذلك من خلال معدته، اطهو لهم الطعام الذي يحبونه، وشارك الوصفة معهم واشركهم في عملية الطهي.

لا تسأل فقط.. شارك

يطرح الآباء الكثير من الأسئلة، لذا فهذا هو الوقت المناسب للتوقف عن ذلك، والبدء في مشاركتهم، تحدث عما تحبه، وكيف كنت تفعل أشياء مختلفة عندما كنت صغيرًا.