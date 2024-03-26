موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

أتاحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 15 من شهر رمضان عبر موقعها الإلكتروني.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الثلاثاء 26-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بمحافظة أغادير الساعة 6:57 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:59 صباحًا، والشروق 6:33 صباحًا، وصلاة الظهر 12:49 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

ويرفع موعد أذان المغرب في المغرب بالرباط اليوم الثلاثاء الساعة 6:50 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:47 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:09 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وسيكون موعد أذان المغرب في محافظة مراكش المغربية الساعة 6:51 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون الساعة 4:52 صباحًا، والشروق 6:27 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.