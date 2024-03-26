مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وذلك في اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، ليتمكن المسلمون من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سنستعرض مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024، ليتمكن الناس من تنظيم وقتهم لأداء الطاعات وقراءة القرآن، والمحافظة على الدوام وساعات العمل المحددة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في العاصمة الرباط

تختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024 حسب المدن المختلفة، وتُرفع الصلوات الخمس في العاصمة الرباط كما يلي:-

صلاة الفجر: 4:59 صباحًا

الشروق: 6:23 صباحًا

صلاة الظهر: 12:34 مساءً

صلاة العصر: 4:04 مساءً

صلاة المغرب: 6:44 مساءً

صلاة العشاء: 8:03 مساءً

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة أغادير

وأما عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة أغادير، فقد جاءت كالتالي:

صلاة الفجر: 5:15 صباحًا

الشروق: 6:35 صباحًا

صلاة الظهر: 12:45 مساءً

صلاة العصر: 4:14 مساءً

صلاة المغرب: 6:54 مساءً

صلاة العشاء: 8:10 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظ مراكش بالمغرب

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة مراكش، كما يلي:

صلاة الفجر: 5:07 صباحًا

الشروق: 6:28 صباحًا

صلاة الظهر: 12:38 مساءً

صلاة العصر: 4:08 مساءً

صلاة المغرب: 6:43 مساءً

صلاة العشاء: 8:02 مساءً

عدد ساعات الصيام في المغرب 23-3-2024

وخلال شهر رمضان في المغرب، في مدينة الرباط، سيكون متوسط عدد ساعات الصيام 14:23 ساعة.