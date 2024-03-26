علاء خالد: ريهام حجاج أختي الكبيرة والمخرج بيفهمني من نظراتي

عبر الممثل الصاعد علاء خالد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل صدفة، حيث يقدم شخصية «نبيل» الطالب المتفوق الذي يتخذ الكتاب صديقاً له، وتحدث في تصريحات لـ«الوطن» عن كيفية تحضيره للشخصية «تقربت من أصدقائي الذين يحملون طباع نبيل، ومن خلال تعاملي معهم استطعت تكوين أدق التفاصيل التي تفيد في أداء الشخصية».

وقال علاء خالد حول سؤاله عن مشاهدة أعمال فنية لتساعده على أخذ صورة مسبقة عن الشخصية «لم أشاهد أي أعمال لتساعدني على تكوين شخصية نبيل، فأنا أريد تقديم دور خاص بي، وقد نصحتني الفنانة رحاب الجمل ألا أشاهد أعمالا سابقة حتى لا أتأثر بها وأقدم شيئا فريدا من نوعه».

علاء خالد يكشف مخاوفة أثناء التصوير

وذكر علاء خالد بعض المخاوف التي واجهته أثناء التصوير«يتملكني الشعور بالقلق عند بدء أي عمل سواءً كان دراما أو سينما، وأشعر كما أنني لم أقف أمام الكاميرا قبل ذلك، وهناك مشهد جمعني بريهام حجاج قمنا بتعديلات عليه وعندما ذهبنا إلى المخرج سامح عبدالعزيز قام بتغيير الكثير فيه ليصبح مشهداً مختلفا عن ما كان في خيالنا».

وتحدث علاء عن الحلقات التي يتم تصويرها خلال شهر رمضان «سعيد ومتحمس للتصوير في شهر رمضان، وبكون سعيد للقاء زملائي في لوكيشن التصوير».

أسباب حصر علاء خالد في أدوار لم تشبه

وأشار علاء خالد إلى الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره «لم أرى أي صعوبات ولكن مظهري دائماً يحصرني بأدوار لم تشبهني في الحقيقة، حيث إنني أحب الأكشن وأتمنى تقديمه».

كواليس العمل بينه وبين الشباب

وذهب بحديثة عن كواليس مشاهد المدرسة بينه وبين أصدقائه الشباب «كانت أشجي خالد التي تجسد شخصية رباب خلال الأحداث تمازحني بالكواليس قائلة إن علاء إذا وضع النظارة يصبح نبيل وإذا نزعها يعود لشخصية علاء مرة أخرى، وذلك لأنها أدركت شخصيتي الحقيقية التي لا تشبه نبيل على الإطلاق».

علاء خالد يكشف أقرب الأشخاص له في المسلسل

وكشف علاء خالد أقرب الأشخاص له داخل طاقم عمل المسلسل «تعتبر ريهام حجاج ورحاب الجمل من أكثر الأشخاص المقربين لي في المسلسل، كما أن رحاب الجمل تُعد والدتي الثانية، فجميعنا في العمل نأخذ طاقتنا من ريهام، كما انها تُعد أختي الكبيرة والكواليس معها ممتعة، والمخرج سامح عبدالعزيز يفهمني من نظراتي».