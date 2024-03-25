الفنان علاء خالد: سعيد بدعم مسلسل صدفة للقضية الفلسطينية

تضمنت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل صدفة أحد المشاهد التي تدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهر الممثل الشاب علاء خالد وهو يكتب اسم فلسطين على السبورة.

دعم القضية الفلسطينية

وكشف علاء خالد في تصريحات لـ«الوطن» عن المشهد الذي دعم من خلاله القضية الفلسطينية في مسلسل صدفة، وقال: «سعيد جداً بأن المسلسل لم ينسى ذكر القضية الفلسطينية خلال الأحداث ودعمها، حيث أنني أظهر بأحد المشاهد وأكتب بعض الكلمات الداعمة لدولة لفلسطين على السبورة»، معرباً عن سعادته بهذا المشهد وذكر القضية خلال الأحداث.

علاء خالد يرغب بتركيب تقويم للأسنان

وتحدث أيضاً عن بعض التفاصيل التي كان يرغب بإضافتها في شخصية «نبيل» ضمن أحداث مسلسل صدفة، قائلاً: «كنت أرغب بتركب تقويمً للأسنان ولكن الوقت لم يساعدني على ذلك».

ويجسد الممثل الشاب علاء خالد ضمن أحداث مسلسل صدفة شخصية «نبيل»، الطالب المجتهد الذي يدرس بالمرحلة الثانوية في المدرسة التي تعمل بها ميس «صدفة» والتي تقدمها ريهام حجاج.