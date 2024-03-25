«التنمية المحلية»: الوزارة حريصة على مواجهة الزيادة السكانية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تركيز الوزارة على مواجهة القضية السكانية في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المرحلة الراهنة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، وتعمل وزارة التنمية المحلية على توعية المواطنين من خلال جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات.

جهود وحدات السكان

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظة السويس في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، حيث نظَّمت وحدة السكان بالمحافظة نشاطا في معهد فتيات المستقبل، ومعهد السويس ضمن مبادرة شبابنا مستقبلنا لرفع الوعى بصحة المراهقين، وتناولت التعريف بصحة المراهقين والفرق بين المراهقة والبلوغ، ومظاهر التغيرات التي تحدث للمراهق، وآليات التعامل مع الأشخاص في فترة المراهقة، مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكال العنف وتأثيره علي سلوك الأفراد.

كما نظمت وحدة السكان بمحافظة السويس في إطار مبادرات «تحدث معه - ثقافتنا في معرفتنا - شبابنا مستقبلنا، كوكبنا مسؤوليتنا» أنشطة بالمدارس فى المرحلة الابتدائية - الإعدادية - الثانوية - الفنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتضمنت الندوات التدخين والمخدرات وآثارها على الصحة العامة وصحة الشباب، والعنف والغضب والتنمر، الآثار الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا الحديثة، الألعاب الإلكترونية وتأثيرها علي المراهقين وطرق الحماية منها.

مواجهة العنف ضد المرأة

وشاركت وحدة السكان بحى فيصل بالندوة التوعوية بمدرسة الصباح الثانوية التجارية، وتناولت الندوة العنف ضد المرأة، وخاصة في مرحلة المراهقة والمتمثل فى العنف الصحي والاجتماعي مثل ختان الإناث والزواج المبكر وزواج القاصرات، المخاطر الصحية والنفسية التى تتعرض لها الفتاة، حقوق وواجبات الفتاة فى هذه المرحلة.

وشاركت وحدة السكان بحي الأربعين بالقافلة السكانية الشاملة التي نظمها فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والمنعقدة بمسجد أبو العزايم بمقر الجمعية العزمية الخيرية بحى الأربعين، وتم عقد اختبارات محو أمية وإجراء مسح ميدانى للمنطقة وتوعية الأهالى بأهمية التعليم.

وشاركت وحدة السكان بحى الجناين في إطار مبادرة «قضايا سكانية» باليوم السكانى الشامل، وذلك ضمن فعاليات تدشين وافتتاح مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعى فى مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل والذى نظمته مديرية العمل بالسويس.

وشاركت وحدة السكان بحى عتاقة فى إطار مبادرة «قضايا سكانية» في ختام فعاليات المركز الأسقفى للخدمات الاجتماعية بنطاق حي عتاقة حول «ختان الإناث» لمناهضة ختان الإناث وللإبلاغ عن الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة.